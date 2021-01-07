В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации эпидемической обстановки

Охват тестирования в праздничные дни находится на уровне 244,8 на 100 тысяч населения.

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации эпидемической обстановки. Суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, сообщил сайт ведомства.

Также снизилось число регионов с превышением эпидпорогов по заболеваемости ОРВИ и гриппом — с 63 до 43.

Отмечается, что охват тестирования в праздничные дни находится на уровне 244,8 на 100 тысяч населения.