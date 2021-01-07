В пятницу в Рязанской области ожидается снег

По данным синоптиков, в отдельных районах возможен туман. Местами гололед, на дорогах гололедица.

В пятницу, 8 января, в Рязанской области ожидаются снег и морось (до трех миллиметров). Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -4, +1 градус.

По данным синоптиков, в отдельных районах возможен туман. Местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.