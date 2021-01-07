В Новомичуринске продавец второй раз «попалась» на продаже алкоголя подросткам

Полицейские встретили 16-летнего юношу с пивом 3 января. Как оказалось, спиртное он купил у продавца, которая уже отпускала алкоголь подросткам.

В Новомичуринске продавец второй раз «попалась» на продаже алкоголя подросткам. Об этом в четверг, 7 января, сообщило издательство «Пресса».

Полицейские встретили 16-летнего юношу с пивом 3 января. Как оказалось, спиртное он купил у продавца, которая уже отпускала алкоголь подросткам. Женщина объяснила, что ее покупатель «выглядел как взрослый».

На повторное нарушение на продавца завели дело по стать 151.1 УК.