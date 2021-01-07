В Клепиковском районе «Форд» вылетел на обочину и снес столб

ДТП случилось в деревне Верещугино. По предварительным данным, девушка на Ford Fusion не справилась с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в опору электропередач, из-за чего та рухнула.

В Клепиковском районе Ford вылетел на обочину и снес столб. Информация об этом в четверг, 7 января, появилась во «ВКонтакте».

ДТП случилось в деревне Верещугино. По предварительным данным, девушка на Ford Fusion не справилась с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в опору электропередач, из-за чего та рухнула.

Данных о пострадавших нет.

Подробности аварии уточняются.