В Клепиковском районе «Форд» вылетел на обочину и снес столб
ДТП случилось в деревне Верещугино. По предварительным данным, девушка на Ford Fusion не справилась с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в опору электропередач, из-за чего та рухнула.
В Клепиковском районе Ford вылетел на обочину и снес столб. Информация об этом в четверг, 7 января, появилась во «ВКонтакте».
ДТП случилось в деревне Верещугино. По предварительным данным, девушка на Ford Fusion не справилась с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в опору электропередач, из-за чего та рухнула.
Данных о пострадавших нет.
Подробности аварии уточняются.