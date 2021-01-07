В Горроще случился пожар

По словам очевидцев, «все закончилось без жертв и утраты имущества». Автор фотографий также утверждает, что пожар начался по вине асоциальных жильцов квартиры на первом этаже.

В среду, 6 января, в Горроще случился пожар. В одной из рязанких групп «ВКонтакте» рассказали, что он произошел примерно в 3:00 в доме №45 корпус 1 на улице Пушкина.

По словам очевидцев, «все закончилось без жертв и утраты имущества». Автор фотографий также утверждает, что пожар начался по вине асоциальных жильцов квартиры на первом этаже.

Отметим, что примерно в это же время в доме прорвало трубу отопления. Из-за этого затопило подвал.