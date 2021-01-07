У COVID-19 нашли признаки хронического заболевания

Авторы опубликованного в Journal of Clinical Medicine исследования уверены, что переболевшие коронавирусом в ближайшем будущем создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах.

Ученые из Бельгии и Нидерландов нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания. Авторы опубликованного в Journal of Clinical Medicine исследования уверены, что переболевшие коронавирусом в ближайшем будущем создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах, передает РИА Новости.

Исследователи изучили данные о 1 837 относительно молодых больных (средний возраст — 47 лет), у которых после амбулаторного лечения сохранялись те или иные жалобы на протяжении как минимум трех месяцев. Почти половина из них выросла потребность в уходе, треть стали нуждаться в посторонней помощи.

У 98% пациентов сохранялась усталость, у 90% - мышечная слабость, у 88% - проблемы со сном и у 87% были различные боли. Отмечается, что у многих снизилась производительность труда. При этом у 86% больных ранее не было проблем со здоровьем.

Ученые отметили, что нужно уделять больше внимания тем, кто лечился от коронируса дома: стационарные больные чаще них получают необходимую реабилитацию.