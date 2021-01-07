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Сорокина предложила рязанцам обсудить идеи из книги Варламова и Каца «100 советов мэру»
Книгу градоначальница недавно получила по почте. Сорокина отметила, что ей важно узнать, как жители Рязани относятся к рекомендациям автора. На момент публикации мэр изучила треть книги.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина предложила жителям города обсудить идеи из книги известных блогеров и урбанистов Ильи Варламова и Ильи Каца «100 советов мэру». Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

Книгу градоначальница недавно получила по почте. Сорокина отметила, что ей важно узнать, как жители Рязани относятся к рекомендациям автора. На момент публикации мэр изучила треть книги. Она призналась, что откровением советы урбанистов не стали, поскольку во время обучения городских управленцев в Сколкове ее познакомили с примерами лучших мировых практик и современными трендами градостроительства.

«Они действительно созвучны позициям авторов, что не только не умаляет достоинств книги, а напротив, подчеркивает ее актуальность», — говорится в сообщении.

В первой части книги авторы выступают против микрорайонной застройки. Более привлекательной Варламову и Кацу представляется квартальная застройка. Авторы уверены, что застройка должна быть плотной, при этом достигаться плотность должна не высотными домами, а разумным использованием земли. С точки зрения урбанистов, разрастание города вширь за счет строительства микрорайонов и присоединения территорий с частным сектором — это плохо. При этом авторы выступают за обновление города, но с сохранением истории.

Сорокина предложила подписчикам продолжить вместе читать книгу и поразмышлять о том, что можно взять для Рязани.

Полный текст поста можно прочитать по ссылке.