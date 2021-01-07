От COVID-19 умерли еще четыре рязанца

В России зарегистрировали 23 541 новый случай заражения (3 332 142), выздоровели 23 729 человек (2 709 452), умерли 506 пациентов (60 457).

От COVID-19 умерли еще четыре рязанца. Об этом в четверг, 7 января, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии жертвами коронавируса стал 181 житель региона. Всего в области выявили 19 095 случаев заражения (130 за сутки), вылечился 17 391 пациент (за сутки 118).

В России зарегистрировали 23 541 новый случай заражения (3 332 142), выздоровели 23 729 человек (2 709 452), умерли 506 пациентов (60 457).