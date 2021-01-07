Оперштаб: 70 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 380 пациентов — средней степени тяжести. 27 тяжелых пациентов подключили к аппаратам ИВЛ.

В четверг, 7 января, оперштаб при региональном правительстве сообщил, что 70 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах лечат 521 пациента, в том числе четырех детей.

Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 380 пациентов — средней степени тяжести. 27 тяжелых пациентов подключили к аппаратам ИВЛ.