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Новый штамм коронавируса нашли в 22 странах Европы
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что новый штамм распространяется быстрее, но это не влияет на тяжесть заболевания. По его словам, мутация распространяется во всех возрастных группах.

Новый штамм коронавируса нашли в 22 странах Европы. Об этом в четверг, 7 января, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА Новости.

Он отметил, что коронавирус со временем изменился.

«Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC)», — подчеркнул Ханс Клюге.

По его словам, новый штамм распространяется быстрее, но это не влияет на тяжесть заболевания. Клюге добавил, что мутация распространяется во всех возрастных группах.

Напомним, впервые новый штамм обнаружили в Великобритании. По предварительным оценкам, он на 70% заразнее обычного.