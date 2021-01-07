Назван идеальный момент для вакцинации от COVID-19

Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов назвал URA.RU идеальный момент для вакцинации от COVID-19. По его словам, тем, кто переболел, прививку следует делать после того, как количество антител снизится до показателей «серой зоны».

Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов назвал URA.RU идеальный момент для вакцинации от COVID-19. По его словам, тем, кто переболел, прививку следует делать после того, как количество антител снизится до показателей «серой зоны».

Этот показатель подразумевает, что результат теста и не положительный, и не отрицательный.

Специалист советовал проверять антитела раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.