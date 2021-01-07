Мэрия рассказала о новогодних фотозонах в центре Рязани

В Верхнем городском саду («Наташкином парке») к праздникам установили арт-объекты. Это Дед Мороз и Снегурочка, медведи, держащие елочную арку, снеговики-музыканты, светящийся фонтан, сани новогоднего волшебника, мешок и большой подарок с бантом.

В четверг, 7 января, мэрия рассказала о новогодних фотозонах в центре Рязани. В Верхнем городском саду («Наташкином парке») к праздникам установили арт-объекты. Это Дед Мороз и Снегурочка, медведи, держащие елочную арку, снеговики-музыканты, светящийся фонтан, сани новогоднего волшебника, мешок и большой подарок с бантом.

Также в саду стоит большая елка.

«Также большой популярностью у юных рязанцев пользуется детская игровая площадка, установленная в парке в этом году», — отметили в администрации города.