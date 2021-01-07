Любовь Толкалина поделилась рождественскими фото из рязанского храма

Любовь Толкалина спросила у подписчиков, собираются ли они колядовать и гадать. Актриса поделилась, что гадает на кофейной гуще и сапогах.

Актриса Любовь Толкалина в своем Instagram поделилась рождественскими фотографиями из храма. Судя по отметкам на снимках, она встречала один из главных христианских праздников в церкви Рождества Христова в селе Савватьма Ермишинского района, где живут ее родители.

«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме», — подписала Толкалина снимки цитатой из Евангелия от Иоанна.

Она также спросила у подписчиков, собираются ли они колядовать и гадать. Любовь Толкалина поделилась, что гадает на кофейной гуще и сапогах.