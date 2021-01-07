Любимов поздравил рязанцев с Рождеством

«Рождество дарит нам веру и надежду, напоминает о любви и милосердии, — написал глава региона. — Пусть светлый праздник принесет в каждый дом радость и покой!»

Николай Любимов поздравил рязанцев с Рождеством. На своей странице в соцсети губернатор пожелал жителям взаимопонимания, мира и добра.

«Рождество дарит нам веру и надежду, напоминает о любви и милосердии, — написал глава региона. — Пусть светлый праздник принесет в каждый дом радость и покой!»

Любимов написал, что в Рождество все ждут чуда, и «оно происходит».