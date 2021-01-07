А что в кино? «Чудо-женщина: 1984», «Дрон» и другие новинки

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Одной из главных премьер этого месяца станет фантастический фильм «Чудо-женщина: 1984», основанный на сюжетах DC Comics — продолжение фильма 2017 года. Сразу несколько новинок созданы в жанре фильмов ужасов — шведский фильм «Заклятье: Другая сторона» и американский «С днем смерти». Также зрители увидят комедийный триллер «Дрон» и документальный фильм «Полет над Россией».

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