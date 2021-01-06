В Ставропольском крае завели дело после гибели подростка на столбе
Вечером 5 января в селе Просянке Петровского городского округа 15-летний юноша играл в прятки. Он забрался по столбу линии электропередачи и задел провода.
В Ставропольском крае подростка насмерть убило током. Следователи завели дело по части 2 статьи 109 УК («Ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей»),
Вечером 5 января в селе Просянке Петровского городского округа дети играли в прятки. 15-летний юноша забрался по столбу линии электропередачи и задел провода. От полученных телесных повреждений подросток умер на месте.