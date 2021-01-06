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В Спасском районе простились с создательницей «Книги памяти Рязанской области»
Ильда Антошина жила в Рязани, но ее похоронили рядом с могилой мужа. Эдуард Антошин был офицером военно-морского флота и хотел покоиться на родине Головниных — знаменитой российской династии мореплавателей и путешественников.

Во вторник, 5 января, в Спасском районе простились с создательницей «Книги памяти Рязанской области» и книги «Солдаты Победы 1941-1945 гг.» Ильдой Антошиной. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Антошина жила в Рязани, но ее похоронили рядом с могилой мужа. Эдуард Антошин был офицером военно-морского флота и хотел покоиться на родине Головниных — знаменитой российской династии мореплавателей и путешественников.

Супруги много лет приезжали в Красильниково, где помогали школьному музею Головниных.

Во время прощания с Ильдой Антошиной соболезнования выразила зампред правительства Анна Рослякова.

«Всю свою душу, все свое сердце Ильда Николаевна вкладывала в дело, которым занималась. Когда такие люди уходят, это больно. Но главное, что у нас осталось, — это ее труд, ее книги, которые есть в каждой библиотеке, которые на слуху далеко за пределами Рязанской области, — сказала Рослякова. — Ильда Николаевна прожила свою жизнь не зря, она была замечательным человеком. А мы постараемся сделать все, чтобы дело, которым она жила, продолжалось. Светлая ей память».