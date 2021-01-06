В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности

Предупреждения из-за непогоды действуют во всех регионах ЦФО, кроме Липецкой, Тверской, Ярославской и Костромской областей.

В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, погода будет потенциально опасна до 9 января.

Опасность представляют «гололедно-изморозевые отложения».

Стоит отметить, что предупреждения из-за непогоды действуют во всех регионах ЦФО, кроме Липецкой, Тверской, Ярославской и Костромской областей.