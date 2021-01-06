В Рязани задержали мужчину, разбившего окно в маршрутке
По предварительной информации, в среду, 6 января, около 15:30 на остановке «Таможня» пьяный мужчина разбил окно маршрутки №41. Согласно данным полиции, злоумышленник пытался таким образом отомстить водителю, который высадил его из салона.
В Рязани задержали мужчину, разбившего окно в маршрутке. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, в среду, 6 января, около 15:30 на остановке «Таможня» пьяный мужчина разбил окно маршрутки №41. Согласно данным полиции, злоумышленник пытался таким образом отомстить водителю, который высадил его из салона.
Подозреваемого задержали, с ним работают полицейские. По результатам проверки они дадут правовую оценку действиям рязанца.