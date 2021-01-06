В Рязани почтили память погибшего на Кавказе офицера СОБРа

Анатолий Колчаев погиб во время служебной командировки на Северном-Кавказе 7 января 2013 года. Указом президента его посмертно наградили орденом Мужества.

В среду, 6 января, в Рязани почтили память заместителя командира рязанского СОБР подполковника полиции Анатолия Колчаева. Он погиб во время служебной командировки на Северном-Кавказе 7 января 2013 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Указом президента Колчаева посмертно наградили орденом Мужества.

Памятные мероприятия провели на Аллее Героев Новогражданского кладбища. В них участвовал замначальника регионального управления в Росгвардии Дмитрий Руденченко, командир рязанского СОБР, а также личный состав и ветераны отряда.