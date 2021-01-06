В России изменили правила поступления в вузы

Правительство утвердило порядок работы государственного сервиса «Поступление в вуз онлайн». Документ опубликован на портале правовой информации.

В России изменили правила поступления в вузы. Правительство утвердило порядок работы государственного сервиса «Поступление в вуз онлайн». Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия нужно электронной подписью.

Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.