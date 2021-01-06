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В Клепиковском районе в аварии с «Маздой» погибли двое
По предварительной информации, 54-летний водитель Mazda 3 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Двое погибли, еще два человека пострадали.

В Клепиковском районе в аварии с Mazda погибли двое. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло во вторник, 5 января, на 112 километре дороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». По предварительной информации, 54-летний водитель Mazda 3 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель и его 23-летний пассажир погибли.

Пассажирка и 11-летний ребенок получили травмы. Им оказали медпомощь.