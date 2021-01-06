В Горроще из-за аварии затопило подвал двухэтажного дома
Трубу отопления в корпусе 1 дома №45 на улице Пушкина прорвало примерно в 3:00. Ремонтники устранили течь в 5:30.
В Горроще из-за аварии затопило подвал жилого двухэтажного дома. Об этом в среду, 6 января,
Трубу отопления в корпусе 1 дома №45 на улице Пушкина прорвало примерно в 3:00. Ремонтники устранили течь в 5:30. Снабжение дома теплом полностью восстановили.
Управление энергетики и ЖКХ разберется в причинах аварии.
Управляющая компания должна проверить всю систему теплоснабжения дома в кратчайшие сроки.