Умер директор одной из школ Рязанской области

Умер директор школы в селе Пертово Чучковского района Николай Пронин. Мужчина скончался в ночь на 1 января.

Умер директор школы в селе Пертово Чучковского района Николай Пронин. Об этом сообщила редакция районной газеты «Новая искра».

Мужчина скончался в ночь на 1 января.

Трудовая деятельность Пронина началась в 1969 году электриком. Тогда же он поступил в пединститут на учителя математики.

Николай Пронин работал в Центральной школе №1 и Сохнинской восьмилетней школе, а с 1974 года — в Пертовской школе.

«Сотни бывших учеников могут подтвердить его высочайший профессионализм, умение понять каждого — ребенка, родителя, коллегу», — отметили в газете.

С 1994 года Пронина избрали главой Пертовской сельской администрации, а с 1999 года он возглавил школу.

«Он был той самой основой педагогического и ученического коллективов, которая сплачивала вокруг школы все пертовское население», — говорится в некрологе.

Пронин награжден Знаком губернатора «За усердие» и многочисленными грамотами и дипломами.