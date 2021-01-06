Судьбу рязанского троллейбуса №2 решат после новогодних праздников
Ранее сообщалось, что мэрия рассматривает вопрос о закрытии троллейбусного маршрута №2 (Октябрьский городок — Депо №3). В соцсетях рязанцы выступили за его сохранение.
Судьбу рязанского троллейбуса №2 решат после новогодних праздников. Об этом в среду, 6 января, сообщила мэрия в соцсетях.
По данным управления транспорта, после 11 января проведут заседание общественного совета.
Ранее сообщалось, что мэрия рассматривает вопрос о закрытии троллейбусного маршрута №2 (Октябрьский городок — Депо №3). В соцсетях рязанцы выступили за его сохранение.