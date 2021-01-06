Соцсети: пьяный рязанец разбил окно в маршрутке

Автор видео уточнила, что этот случай произошел на остановке «Таможня». На ролике видно, что пара мужчин удерживает третьего, который еле стоит.

Пьяный рязанец разбил окно в маршрутке. Видео в среду, 6 января, опубликовали в одной из городских групп во «ВКонтакте».

Автор видео уточнила, что этот случай произошел на остановке «Таможня». На ролике видно, что пара мужчин удерживает третьего, который еле стоит.

Затем камера перемещается в сторону маршурутки №41. На кадрах заметно, что у машины разбито стекло.