«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязанские скандалы 2020 года

Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной инфекцией, которая до сих пор держится в топе волнующих проблем. Подводя итоги года, мы не смогли обойти стороной несколько громких рязанских скандалов.

Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной инфекцией, которая до сих пор держится в топе волнующих проблем. Подводя итоги года, мы не смогли обойти стороной несколько громких рязанских скандалов.

В материале мы постарались не упоминать криминальные истории и убийства. Читайте подборку самых запоминающихся историй в нашем разделе «Публикации».