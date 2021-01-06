Рязанский оперштаб: в «красной зоне» больниц занято 525 коек

В среду, 6 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в «красной зоне» занято 525 коек. Среди больных коронавирусом пятеро детей.

В среду, 6 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в «красной зоне» больниц занято 525 коек. Среди больных коронавирусом пятеро детей.

Состояние 72 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 383 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 70 человек, из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ.