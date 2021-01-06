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Рязанский оперштаб: COVID-19 заразились более 1200 детей
Больше всего заболевших жителей региона в возрастной группе от 46 до 64 лет — 8 054 человека.

В среду, 6 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что коронавирусом заразились 1 214 детей. Это 43 младенца, 64 ребенка по году, 48 по два года, 70 по три года, 61 по четыре года, 50 по пять лет, 65 по шесть лет, 58 по семь лет, 68 по восемь лет, 62 по девять лет, 47 по десять лет, 73 по одиннадцать лет, 81 по двенадцать лет, 69 по тринадцать лет, 66 по четырнадцать лет, 91 по пятнадцать лет, 106 по шестнадцать лет, 92 по семнадцать лет.

Больше всего заболевших жителей региона в возрастной группе от 46 до 64 лет — 8 054 человека.

COVID-19 также выявили у 5 556 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 3471 человека — от 65 до 80 лет. Коронавирусом заразились 670 рязанцев старше 80 лет.