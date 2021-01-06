Рязанские власти рассказали о новых жертвах коронавируса

В среду, 6 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил о новых жертвах коронавируса. За сутки в регионе зарегистрировали четыре смерти от COVID-19. Все умершие — мужчины.

В среду, 6 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил о новых жертвах коронавируса. За сутки в регионе зарегистрировали четыре смерти от COVID-19.

Все умершие — мужчины. Их возраст — 82 и 73 года, 69 и 70 лет.

Больные скончались в декабре.

Всего в регионе жертвами COVID-19 стали 117 человек.

Напомним, число случаев коронавируса в Рязанской области приблизилось к 19 тысячам.