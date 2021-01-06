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Рязанцев попросили помочь с поисками пропавшего подростка
Подросток пропал во время прогулки 3 января в Подмосковье. Он может находиться в Рязанской области.

Рязанцев попросили помочь с поисками 11-летнего Матвея Бабенко. Подросток пропал во время прогулки 3 января в ДНТ Старая мельница-2 Раменском городском округе, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.

Ребенок может находиться в Рязанской области.

Приметы: рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, волосы русые, глаза зеленые.

Был одет в серую куртку с черными вставками, черные спортивные штаны, болоньевые сапоги и вязаную шапку.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.