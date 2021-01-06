Рязанцев попросили помочь с поисками пропавшего подростка
Подросток пропал во время прогулки 3 января в Подмосковье. Он может находиться в Рязанской области.
Рязанцев попросили помочь с поисками 11-летнего Матвея Бабенко. Подросток пропал во время прогулки 3 января в ДНТ Старая мельница-2 Раменском городском округе, сообщил
Ребенок может находиться в Рязанской области.
Приметы: рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, волосы русые, глаза зеленые.
Был одет в серую куртку с черными вставками, черные спортивные штаны, болоньевые сапоги и вязаную шапку.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112,