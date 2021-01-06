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Рязанцам рассказали, как добиться установки контейнеров для стекла до дворах
Отмечается, что предпочтение переработчик стекла отдаст владельцам кафе и ресторанов, так как у них большие объемы и однородность вторсырья.

«Экологический рязанский альянс» (ЭРА) сообщил, что рязанцы смогут добиться установки контейнеров для стеклянных отходов до дворах. Их готов поставить переработчик стекла. Для этого нужно заполнить заявку.

Горожан предупредили, что выгрузка контейнеров со стеклом сопровождается шумом, поэтому следует «осознанно принимать решение об установке контейнера».

Отмечается, что предпочтение переработчик стекла отдаст владельцам кафе и ресторанов, так как у них большие объемы и однородность вторсырья.