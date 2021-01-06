Рязанцам рассказали, как добиться установки контейнеров для стекла до дворах

Отмечается, что предпочтение переработчик стекла отдаст владельцам кафе и ресторанов, так как у них большие объемы и однородность вторсырья.

«Экологический рязанский альянс» (ЭРА) сообщил, что рязанцы смогут добиться установки контейнеров для стеклянных отходов до дворах. Их готов поставить переработчик стекла. Для этого нужно заполнить заявку .

Горожан предупредили, что выгрузка контейнеров со стеклом сопровождается шумом, поэтому следует «осознанно принимать решение об установке контейнера».

Отмечается, что предпочтение переработчик стекла отдаст владельцам кафе и ресторанов, так как у них большие объемы и однородность вторсырья.