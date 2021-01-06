Появились фото с места смертельной аварии с «Маздой» в Клепиковском районе

В ДТП погибли 54-летний водитель и его 23-летний пассажир. Женщина и 11-летний ребенок получили травмы.

В соцсети появились фотографии с места смертельной аварии с Mazda в Клепиковском районе. В ДТП погибли 54-летний водитель и его 23-летний пассажир.

Женщина и 11-летний ребенок получили травмы.

По предварительным данным, во вторник, 5 января, неподалеку от Тумы водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.