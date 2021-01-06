Ночью в Рязани отремонтировали около сотни «квадратов» дорог

Работы проводили на участках улиц Щорса и Октябрьской, проезде Шабулина, Северной окружной дороге, в районе моста на улице Солнечной, Посадском переулке. Дороги ремонтировали при помощи литой асфальтобетонной смеси, которую можно применять при температурах до -30 градусов.

В ночь на 6 января в Рязани отремонтировали около сотни квадратных метров дорог. Об этом сообщил сайт мэрии.

Работы проводили на участках улиц Щорса и Октябрьской, проезде Шабулина, Северной окружной дороге, в районе моста на улице Солнечной, Посадском переулке. Дороги ремонтировали при помощи литой асфальтобетонной смеси, которую можно применять при температурах до -30 градусов.

Для приготовления смеси используют вязкий тугоплавкий битум. Этот процесс занимает около четырех часов.

К месту укладки смесь привозят на специализированных «КамАЗах- БЦМ», после чего ее распределяют по участку.

«Смесь заполняет все неровности, благодаря высокой температуре разогревает дно и стенки выбоины, испаряя влагу, — рассказали о технологии в мэрии. — В результате достигается прочное соединение ремонтного материала. После распределения смеси по ней рассыпают щебень фракцией 5-8 миллиметров и ждут остывания смеси до температуры окружающего воздуха и ее застывания».

Преимущество литой асфальтобетонной смеси — в ее прочности.