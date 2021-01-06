Ночью Рязань убирали полсотни единиц спецтехники

Ночные бригады дирекции благоустройства работали с 22:00 5 января до 6:00 6 января. Пескоразбрасыватели, бульдозеры, грейдеры, трактора-щетки выходили на дороги во всех районах города. В частном секторе к работе подключили подрядчиков.

Ночью Рязань убирали полсотни единиц спецтехники. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил сайт мэрии.

Ночные бригады дирекции благоустройства работали с 22:00 5 января до 6:00 6 января. Пескоразбрасыватели, бульдозеры, грейдеры, трактора-щетки выходили на дороги во всех районах города. В частном секторе к работе подключили подрядчиков.

«Особое внимание уделяется тротуаром и подходам и подъездам к объектам социальной сферы, — отметили в администрации Рязани. — Представители общественности продолжают передавать информацию для осуществления оперативного контроля на местах».

Рано утром на очистку города вышли дневные бригады.