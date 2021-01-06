Названа закуска, продлевающая жизнь

Речь идет о ферментированной еде, которая защищает сердце и сосуды. Одним из таких продуктов является корейское блюдо кимчи — квашеная капуста в острых специях. Она снижает уровень холестерина и инсулинорезистентности — главного фактора развития диабета.

Специалисты назвали закуску, продлевающую жизнь. Речь идет о ферментированной еде, которая защищает сердце и сосуды, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Express .

Одним из таких продуктов является корейское блюдо кимчи — квашеная капуста в острых специях. Она снижает уровень холестерина и инсулинорезистентности — главного фактора развития диабета.

Во время экспериментов 21 пациент в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно ел свежее или ферментированное кимчи. У больных, которые употребляли закуску в ферментированном виде, снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.

Во время другого исследования одной группе ежедневно давали по 15 граммов кимчи, другой — по 210. У концу недели у второй группы снизился уровень сахара и холестерина в крови.