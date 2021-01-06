Мать заведет YouTube-канал мальчику, лишившемуся ног и руки в аварии под Рязанью

Женщина в Instagram рассказала, что ее сын раньше мечтал об этом. По ее словам, мальчик начнет сам вести свой канал, когда поправится.

Мать заведет YouTube-канал мальчику, лишившемуся ног и руки в аварии под Рязанью. Женщина в Instagram рассказала, что ее сын раньше мечтал об этом. По ее словам, мальчик начнет сам вести свой канал, когда поправится.

Женщина отметила, что рассказывает сыну, что теперь у него «невероятно много друзей», которые поддерживают его. Она поблагодарила всех за добрые слова.

«Улыбнулся, когда увидел сообщения и лайки на фото», — добавила она.

Мать пояснила, что мальчик быстро устает, особых изменений в его состоянии пока нет. У ребенка держится температура 38 градусов, ему планируют вновь перелить кровь.

Помочь ребенку можно по реквизитам, указанным здесь.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.