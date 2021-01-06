Куда пойти в новогодние каникулы. Афиша РЗН. инфо на 7 и 8 января
В нашей афише расскажем, какие культурные события произойдут в Рязани 7 и 8 января. В рязанских театрах продолжаются показы новогодних спектаклей.
В нашей афише расскажем, какие культурные события произойдут в Рязани 7 и 8 января.
Театр юного зрителя 7 и 8 января представит сказку «Три желания Морозко». В Театре драмы продолжаются показы спектакля «Госпожа Метелица». В клубе Old Tattoo Bar 8 января состоится сольный концерт рязанской панк-группы «Без Даты». Flight Cafe в клубе Fabrika 7 января приглашает всех желающих на рождественский гастрономический ужин.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».