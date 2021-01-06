Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков

Финансовый аналитик Виталий Калугин назвал Ura.ru самые выгодные месяцы для отпусков. По его словам, отдыхать не стоит в январе, феврале и мае: в эти месяцы у россиян много выходных.

Финансовый аналитик Виталий Калугин назвал Ura.ru самые выгодные месяцы для отпусков. По его словам, отдыхать не стоит в январе, феврале и мае: в эти месяцы у россиян много выходных.

Калугин посоветовал брать отпуск в те месяцы, в которых нет праздничных дней, чтобы не потерять деньги.

По его мнению, к июню рубль ослабнет, из-за этого дата уже не будет иметь такое важное значение при планировании отпуска.

Напомним, в 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней.