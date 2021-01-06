Число случаев COVID-19 в Рязанской области приблизилось к 19 тысячам

В России зарегистрировали 24 217 новых случаев коронавируса (всего 3 308 601), вылечились 23 055 человек (685 723), умерли 445 (59 951).

Число случаев COVID-19 в Рязанской области приблизилось к 19 тысячам. Об этом в среду, 6 января, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 132 заразившихся (с начала пандемии 18 965), выздоровели 116 пациентов (17 273), умерли 4 (117). Позже стало известно о новых жертвах коронавируса.

В России зарегистрировали 24 217 новых случаев коронавируса (всего 3 308 601), вылечились 23 055 человек (685 723), умерли 445 (59 951).