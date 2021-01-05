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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли шестеро
Огонь уничтожил и повредил 21 строение и автомобиль. Спасли одного человека, 40 эвакуировали, в том числе пятерых детей.

За неделю, с 28 декабря по 3 января, на пожарах в Рязанской области погибли шестеро. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За это время произошло 35 пожаров, в 14 случаях горел мусор. Огонь уничтожил и повредил 21 строение и автомобиль. Спасли одного человека, 40 эвакуировали, в том числе пятерых детей.

29 декабря горел садовый дом на улице Рязанской в Рязани. Погибли женщина 1983 года рождения и мужчина 1981 года рождения, а также их сыновья 2010 и 2020 годов рождения. Девочку 2012 года рождения спасли, ее госпитализировали.

30 декабря горел частный дом на улице Центральной деревни Махайловка Шацкого района. Погибли женщина 1954 года рождения и мужчина 1974 года рождения.

2 января пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Магистральной в Рязани. Ожоги получили женщина 1965 года рождения и мужчина 1986 года рождения, их госпитализировали.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.