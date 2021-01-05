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Видео: в Рязанской области фура и легковушка вылетели в кювет после столкновения
ДТП произошло по дороге в сторону Ряжска. Видео опубликовали в соцсети.

Утром во вторник, 5 января, на трассе «Рязань — Ряжск» произошла авария. Видео опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, что фура и легковушка вылетели в кювет после столкновения, автомобили получили серьезные механические повреждения.

По словам автора ролика, ДТП произошло по дороге в сторону Ряжска, после Свиридовки.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Видео Юрия Анисифорова