Видео: в Рязанской области фура и легковушка вылетели в кювет после столкновения
ДТП произошло по дороге в сторону Ряжска. Видео опубликовали в соцсети.
Утром во вторник, 5 января, на трассе «Рязань — Ряжск» произошла авария. Видео опубликовали в соцсети.
На кадрах видно, что фура и легковушка вылетели в кювет после столкновения, автомобили получили серьезные механические повреждения.
По словам автора ролика, ДТП произошло по дороге в сторону Ряжска, после Свиридовки.
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
Видео Юрия Анисифорова