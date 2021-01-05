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В России предложили провести амнистию кредитов
С такой инициативой в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии выступили представители партии «Коммунисты России». Обращение направили в Госдуму.

В России предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. С такой инициативой в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии выступили представители партии «Коммунисты России», передает РИА Новости.

«Предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — сказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Обращение направили в Госдуму.

Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова назвала такое предложение «чем-то нереальным». По ее мнению, списание кредитов может «посадить» банковскую систему в России. Нужно помочь гражданам самим зарабатывать, считает Перминова.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг посчитал инициативу партии «Коммунисты России» опасной и нереализуемой, так как банки выдают деньги вкладчиков. По мнению депутата, вместо этого необходимо признать всех граждан, потерявших доходы в период нерабочих дней, вынужденно безработными и выплатить им из федерального бюджета по 70% утраченного заработка, но не менее прожиточного минимума.