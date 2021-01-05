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Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом
За сутки в области зарегистрировали 135 новых зараженных. Об этом во вторник, 5 января, сообщил федеральный оперштаб.

Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом. Об этом во вторник, 5 января, сообщил федеральный оперштаб.

За сутки в области зарегистрировали 135 новых зараженных. Всего число заболевших достигло 18 833. За сутки выздоровели 112 пациентов (всего 17 157), умерли 2 (всего 173).

В России за сутки зарегистрировали 24 246 случаев коронавируса в 84 регионах. За сутки выписали 22 632 человека, за весь период — 2 662 668 За последние сутки умерли 518 человек, за весь период — 59 506.