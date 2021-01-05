Рязанский оперштаб назвал возраст детей, заразившихся коронавирусом

По данным на 5 января, в Рязанской области зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. В том числе у 1 207 детей.

По данным на 5 января, в Рязанской области зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. В том числе у 1 207 детей, сообщил региональный оперштаб.

43-м из них нет года, 64-м по году. Также заразились 48 двухлетних детей, 69 трехлетних, 61 четырехлетний, 50 пятилетних, 65 шестилетних, 57 семилетних, 68 восьмилетних и 61 девятилетний ребенок. 47 пациентам по 10 лет, 73 по 11 лет, 80 по 12 лет, 69 по 13 лет, 66 по 14 лет, 89 по 15 лет, 105 по 16 лет, 92 по 17 лет.