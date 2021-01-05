Рязанским школьникам предложили рассказать о достопримечательностях региона

Конкурсанты должны создать 2-3-минутные видеоролики о памятном месте своего города или села. Готовить их можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек.

Школьникам Рязанской области предложили рассказать о достопримечательностях своего региона. Всероссийский детско-юношеский патриотический онлайн-конкурс « История большой страны » запустил московский Музей Победы.

Конкурсанты должны создать 2-3-минутные видеоролики о памятном месте своего города или села. Готовить их можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек. Работы принимаются в двух возрастных категориях: 7-10 лет и 11-17 лет.

Работы финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, а также в соцсетях. Для победителей проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».

Церемония награждения состоится в Музее Победы, дату и время объявят дополнительно.