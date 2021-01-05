Рязанцев предупредили об опасности на дорогах

Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.

Вечером во вторник, 5 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, до конца суток 5 января, ночью и днем 6 января, на территории области местами сохраняется гололед, на дорогах гололедица, в отдельных районах туман с видимостью 200-500 м.

В таких условиях повышается вероятность ДТП. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.