Переехавший в Китай рязанец рассказал о жизни после пандемии

Рязанец Тарас Андрух, который в феврале 2019 года переехал в Китай, рассказал РЗН. инфо о том, как он живет после пандемии коронавируса, которая началась год назад.

Рязанец Тарас Андрух, который в феврале 2019 года переехал в Китай, рассказал РЗН. инфо о том, как он живет после пандемии коронавируса, которая началась год назад.

Сейчас случаи COVID-19 в Поднебесной — это редкость, сам Тарас не болел. Он переехал в город Тяньцзинь и сменил работу.

«Я понимаю, что во всем мире сейчас люди теряют работу, испытывают сложности, переходят на „удаленку“… Но в Китае этот период продлился недолго. Около 3-4 месяцев весной я тоже работал удаленно. Потом все вернулись к обычному ритму жизни», — поделился молодой человек.

По его словам, китайцы активно используют QR-коды здоровья, повсюду установлены измерители температуры, многие продолжают носить медицинские маски: «К этому уже все привыкли, это как-то стало нормой».

Все заведения и предприятия страны работают без ограничений. Если где-то зафиксируют более 10 случаев заражения коронавирусом, жителей города массово тестируют. «У нас такое было один раз, 12 случаев в портовом районе зафиксировали. Протестировали почти весь город за 2-3 дня, а это около 15 миллионов человек. Мы вместо работы ходили всей нашей фирмой делали в назначенное время тест», — рассказал Тарас.

Вакцинацию в Китае пока не проводили, сам рязанец настроен к ней положительно. «Скорее всего, сделаю прививку, но не сразу. Сначала подожду некоторое время, чтобы узнать, насколько она эффективна и безопасна», — признался он.

Единственным негативным следом пандемии молодой человек называет закрытие границ, из-за чего нельзя прилететь в Россию и увидеться с родными и друзьями. Но и в этом он старается видеть плюсы: «Появилось больше времени на путешествия внутри Китая, а здесь есть на что посмотреть… Но конечно, как и все, я надеюсь, что в этом году все нормализуется и перемещение между странами и городами вернется в свое допандемическое состояние».

Новый год в ночь на 1 января живущие в Китае граждане СНГ отмечали также без ограничений — собирались в ресторанах, барах и клубах. Китайский Новый год местные встретят в середине февраля. Тарас предполагает, что власти позволят устроить широкий праздник, так как люди этого очень ждут. При этом сам он не планирует посещать торжества. «Если не будет никаких ограничений, то постараюсь улететь куда-нибудь на юг Китая, отдохнуть в теплом климате», — поделился молодой человек.