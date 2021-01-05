Оперштаб рассказал о состоянии рязанцев с коронавирусом

По данным на 5 января, в рязанских больницах находятся 516 пациентов. Среди них 5 детей, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 5 января, в рязанских больницах находятся 516 пациентов. Среди них 5 детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 376 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 70 человек, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.