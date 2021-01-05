На четырех рязанских улицах отремонтировали дорогу

Ямочный ремонт выполнили литой асфальтобетонной смесью. Об этом сообщили в мэрии.

На четырех рязанских улицах отремонтировали дорогу. Об этом сообщили в мэрии .

Выбоины заделали на улице Солнечной, Северной окружной дороге, улице Петрова и в Посадском переулке. Ямочный ремонт выполнили литой асфальтобетонной смесью.

С 1 по 4 января с городских улиц вывезли более 15 тысяч кв м снега, к работам привлекли более 90 единиц спецтехники и 106 человек.

Дирекция благоустройства города проводит ежедневное диагностирование светильников с заменой неработающих ламп.

Работы по благоустройству продолжат во всех районах в зависимости от погодных условий.